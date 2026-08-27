В Словакии назвали украинца и двух латвийцев обвиняемыми в попытке поджога завода

Украинец и латвийцы обвиняются в попытке поджога завода в Словакии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале недели полиция Словакии предотвратила попытку поджога завода по выпуску беспилотников. Обвинение в преступлении было предъявлено трем иностранным гражданам. Одного из подозреваемых задержали за пределами Словакии. Его поймали в Германии. Обвиняемыми в попытке поджога завода стали украинец и два гражданина Латвии. Об этом узнала газета Pravda от источника в словацком правительстве.

Отмечается, что ЧП случилось в восточной части страны. Нападение на предприятие планировалось осуществить "в качестве соучастников", подчеркивает источник. Поджог был заказан третьей стороной.

"Тот, которого удалось быстро задержать в Германии, благодаря взаимодействию с местными службами безопасности, имеет латышское гражданство. Из двух мужчин, задержанных в Словакии, один украинец и один латыш", - поделился сведениями неназванный политик.

Известно также, что целью для нападения был выбран завод компании Skyeton. На предприятии производят беспилотники Raybird. Эти дроны используют в бою солдаты украинской армии.

Между Киевом и Братиславой существуют некоторые недопонимания. Словакия неоднократно выступила против вступления Украины в Евросоюз до завершения конфликта с Россией. Премьер-министр страны Роберт Фицо считает, что Киев может получить особый формат участия в объединении, но только если будет готов договариваться о прекращении огня.

Позже словацкий премьер заявил, что государство не будет выделять денежные средства на военную помощь для Украины. Роберт Фицо указал на отсутствие причин присоединяться к кредитам для Киева. Политик добавил, что такого рода поддержка лишь продлевает конфликт. Братислава выступает за его скорейшее урегулирование. Республика не намерена присоединяться к новому пакету финансовой помощи для Украины от НАТО, добавил Роберт Фицо.

Конфликты у Словакии периодически возникают и с Латвией. Так, Рига отказалась предоставить разрешение на пролет правительственного самолета премьер-министра над своей территорией. Роберт Фицо тогда собирался на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Латвия не позволила лететь через свою территорию. На это Роберт Фицо нашел решение. Маршрут был изменен.