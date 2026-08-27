В Киеве, Одессе и других городах Украины ночью прогремели взрывы

Сирены тревоги прозвучали в Киеве, Кривом Роге, Черноморске и Одессе Фото: REUTERS.

Ночью 27 августа в нескольких областях Украины ввели режим воздушной опасности. Сирены тревоги прозвучали в Киеве, Одессе и других городах. В украинской столице гремели взрывы, сообщили местные Telegram-каналы.

Утверждается, что в Киеве воздушную тревогу объявляли несколько раз в течение ночи. Сирены звучат и с утра. Сейчас режим воздушной опасности введен в Киевской, Одесской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.

По данным украинских СМИ, ночью взрывы также слышали в Черноморске, Рени и Кривом Роге. О последствиях информации нет.

В России на территории нескольких субъектов ночью ввели режим ракетной опасности. Тревога действовала в регионах Приволжского федерального округа. Ракетную опасность объявляли на территории Республики Татарстан, Чувашии, а также Самарской и Саратовской областей.