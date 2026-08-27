Как режим питания провоцирует болезни: ученые объяснили вред поздних завтрака и ужина

Время приема пищи связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Состояние организма напрямую зависит от потребляемой человеком еды. Как оказалось, на здоровье влияет и режим питания. Поздние завтрак и ужин провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В зоне риска находятся пожилые люди. К такому выводу пришли ученые, пишет журнал Nutrient.

Согласно проведенному анализу, у завтракавших поздно сердечно-сосудистые заболевания встречались на 75% чаще, чем у тех, кто ел до 6:00. Аналогичный вывод сделан о времени ужина. Те, кто ужинают после 18:00, более подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показало, что у участников, которые позже начинали и заканчивали есть, существует повышенный риск заболеть. В сравнении с людьми с нормальным режимом питания эта вероятность на 56% выше. По версии ученых, пожилым людям следует внимательнее относиться к времени завтрака и ужина.

Между тем врач-диетолог Анастасия Тараско развеяла миф о дыне. Она опровергла слухи о том, что фрукт нельзя есть после основного приема пищи.