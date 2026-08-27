Депутат Соболев заявил, что переломный момент в СВО может случиться быстро Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российская армия способна довольно быстро одержать победу над ВСУ. Переломный момент в спецоперации случится, если "прикрыть войска" от украинских беспилотников и установить господство в воздухе на всех направлениях наступательных операций. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виктор Соболев в диалоге с "Лентой.ру".

"Переломный момент происходит, но нам нужно перейти к проведению наступательных операций с решительными целями. Тогда это может случиться быстро", - сказал парламентарий.

Депутат считает, что ВС РФ нужно выйти к западным границам Украины. Тогда Россию ждет скорая и полная победа, заключил Виктор Соболев.

По версии советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олега Иванникова, боевики ВСУ будут разгромлены армией РФ уже зимой 2026 года. Он заявил, что украинские войска ждет полное поражение.