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НовостиПолитика27 августа 2026 4:15

"Это может случиться быстро": в Госдуме объяснили, что нужно армии для полной победы

Депутат Соболев заявил, что переломный момент в СВО может случиться быстро
Алина КОЧНЕВА
Депутат Соболев заявил, что переломный момент в СВО может случиться быстро

Депутат Соболев заявил, что переломный момент в СВО может случиться быстро

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российская армия способна довольно быстро одержать победу над ВСУ. Переломный момент в спецоперации случится, если "прикрыть войска" от украинских беспилотников и установить господство в воздухе на всех направлениях наступательных операций. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виктор Соболев в диалоге с "Лентой.ру".

"Переломный момент происходит, но нам нужно перейти к проведению наступательных операций с решительными целями. Тогда это может случиться быстро", - сказал парламентарий.

Депутат считает, что ВС РФ нужно выйти к западным границам Украины. Тогда Россию ждет скорая и полная победа, заключил Виктор Соболев.

По версии советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олега Иванникова, боевики ВСУ будут разгромлены армией РФ уже зимой 2026 года. Он заявил, что украинские войска ждет полное поражение.