«Живи»: как одно слово от девочки Маши спасло ветерана СВО в тяжелый момент

Ветеран СВО Шарипов рассказал, как детское письмо спасло его в зоне СВО Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ветеран боевых действий, кавалер государственной награды «За храбрость» Эльдар Шарипов в интервью ТАСС рассказал, как детское письмо с одним словом спасло его в тяжелый момент.

Шарипов признался, что после гибели товарища в феврале 2024 года вернулся с задачи с тяжелыми мыслями — увидит ли еще семью. В тот момент волонтеры привезли письма от московских детей. Он наугад вытащил открытку с единственным словом: «Живи». Подпись гласила: «Маша, 1-й класс Б». Ветеран признался, что это поставило его на ноги — он представил, что письмо от его собственного сына или дочки. Шарипов сохранил открытку как талисман и носит в паспорте.

«Открытка меня буквально поставила на ноги», — признался боец.

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