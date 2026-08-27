Госдолг Украины достиг 211,6 миллиарда долларов: сколько приходится на каждого гражданина

Размер госдолга Украины на каждого жителя достиг почти 8,5 тысячи долларов. Фото: Frank Hammerschmidt/GLOBAL LOOK PRESS

Размер госдолга Украины на одного жителя составляет почти 8,5 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает РИА Новости.

При этом, отмечает агентство, в общей сложности, по данным украинского минфина, на 20 июня 2026 года национальные займы Незалежной составляют 211,6 миллиарда долларов или 9490,8 миллиарда гривен.

Накануне сообщалось, что в новом семилетнем бюджете ЕС, рассчитанном на 2028-2034 годы, будет подготовлена новая программа финансирования Украины. Объем финансирования - 100 млрд евро.

При этом Еврокомиссия одобрила выделение Украине 6,1 миллиарда евро на оборонные нужды. Эти средства направят на закупку систем ПВО, ракет, боеприпасов и радаров.