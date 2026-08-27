Мирошник: Киев намерен отправлять воевать вместо себя наемников из бедных стран Фото: REUTERS.

Украина намерена перенять у Европы опыт прокси-войны, чтобы отправлять в зону боевых действий вместо себя наемников из бедных стран. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат отметил, киевский режим сегодня завидует европейцам, которые додумались отправлять вместо себя украинцев.

«Теперь украинцы, посмотрев на европейцев, говорят: где бы нам таких же найти, чтобы пошли воевать за нас», - сказал Мирошник.

Посол отметил, что вместо себя в Киеве придумали нанимать иностранцев из бедных стран и отправлять на передовую вместо своих солдат. У самих украинцев мотивация снижена из-за огромных потерь в ВСУ.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что иностранных наемников вербуют в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), суля им высокие выплаты и украинское гражданство. Но на деле денег им никто не платит.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник оценил численность иностранных граждан в рядах ВСУ в 16–20 тысяч человек.