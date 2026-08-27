Володин перечислил законы, вступающие в силу в сентябре Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал ряд новых законов, которые начнут действовать с сентября текущего года. В первую очередь изменения коснутся правил пребывания иностранцев и сферы здравоохранения. Список поправок парламентарий опубликовал в мессенджере «Макс».

Что касается мигрантов, то срок обязательной медкомиссии для въезжающих в РФ более чем на три месяца сократится с 90 до 30 дней. Володин уточнил, что если у приезжего найдут опасный инфекционный недуг, его выдворят из страны в ускоренном порядке.

Кроме того, ФНС получит новые электронные каналы для постановки иностранцев на учет, а пилотный проект по дополнительному контролю за ними будет расширен.

В части защиты здоровья граждан с 1 сентября запретят продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта. Также Володин сообщил, что теперь лекарства разрешат отпускать через мобильные аптечные пункты, что особенно важно для жителей отдаленных сел и деревень. Спикер напомнил, что с 2021 года Дума приняла 71 закон в этой сфере, причем многие инициативы поступили от самих россиян.

Также с началом осени в банковской сфере начнут действовать новые правила. Они касаются контроля за переводными операциями, количества карт на одного человека и механизмов возврата похищенных средств.

Фото: max.ru/vv_volodin

Фото: max.ru/vv_volodin