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НовостиПолитика27 августа 2026 5:22

Депутат Колесник: РФ может прекратить поставки энергоносителей в Венгрию

Колесник заявил, что Будапешт начал «плясать под дудку» Брюсселя
Семен ЗИМИН
Премьер Венгрии Петер Мадьяр

Премьер Венгрии Петер Мадьяр

Фото: REUTERS.

Российский парламентарий Андрей Колесник заявил, что Москва может пересмотреть отношения с Будапештом в экономической сфере. По его словам, не исключается вероятность остановки экспорта нефти и газа в Венгрию. Такую информацию предоставил член комитета Госдумы по обороне в беседе с «Газета.Ru».

«Дали ему команду теперь относиться к России плохо. Пытаются сорвать какие-то дивиденды. Я думаю, что и поставки нефти в Венгрию, поставки энергоносителей в Венгрию из России под вопросом после таких заявлений», — указал депутат, говоря о Будапеште.

Стоит напомнить, что внешнеполитический курс Венгрии претерпел серьезные изменения после прихода к власти премьер-министра Петера Мадьяра. Новое правительство не только поддержало оказание военной помощи Киеву, но и официально зафиксировало статус России как угрозы в своем докладе для Генеральной Ассамблеи ООН.