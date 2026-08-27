Липко: наемник из США научился в ВСУ только рубить дрова Фото: REUTERS.

Один американский наемник не смог пройти подготовку в ВСУ и научился только рубить дрова. Причина заключалась в том, что ему не предоставили переводчика. Об этом в интервью РИА Новости сообщил бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко.

По его словам, американец наравне с украинскими военными должен был пройти обязательную 51-дневную подготовку.

«Переводчика ему не дали, и учебку он проходил. Спрашивали его: что ты там увидел, чему научился? Говорит: дрова научился рубить. В общем, рубил дрова», — заключил Липко.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Украина намерена перенять у Европы опыт прокси-войны, чтобы отправлять в зону боевых действий вместо себя наемников из бедных стран.

До этого Мирошник оценил численность иностранных граждан в рядах ВСУ в 16–20 тысяч человек.