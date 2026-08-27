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НовостиПолитика27 августа 2026 5:28

Российские силы ПВО сбили 267 украинских дронов за ночь

ПВО сбила дроны ВСУ над 15 регионами России
Семен ЗИМИН
Российские силы ПВО сбили 267 украинских дронов за ночь

Российские силы ПВО сбили 267 украинских дронов за ночь

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку, уничтожив 267 украинских дронов. Такие данные в четверг, 27 августа, привели в Министерстве обороны России.

Сбитые беспилотники самолетного типа поражались в небе над пятнадцатью российскими регионами. В перечень вошли Белгородская, Брянская, Курская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, а также Краснодарский край.

Кроме того, дроны уничтожались над республиками Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Днем ранее, 26 августа, система противовоздушной обороны уже работала в усиленном режиме. Тогда, в период с восьми утра до восьми вечера по московскому времени, российские военные отчитались об уничтожении 51 украинского беспилотника.