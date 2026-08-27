Российские силы ПВО сбили 267 украинских дронов за ночь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку, уничтожив 267 украинских дронов. Такие данные в четверг, 27 августа, привели в Министерстве обороны России.

Сбитые беспилотники самолетного типа поражались в небе над пятнадцатью российскими регионами. В перечень вошли Белгородская, Брянская, Курская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, а также Краснодарский край.

Кроме того, дроны уничтожались над республиками Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Днем ранее, 26 августа, система противовоздушной обороны уже работала в усиленном режиме. Тогда, в период с восьми утра до восьми вечера по московскому времени, российские военные отчитались об уничтожении 51 украинского беспилотника.