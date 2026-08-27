Захарова упрекнула главу МАГАТЭ за страусиную тактику по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале упрекнула главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в применении «страусиной тактики» в отношении Украины.

Поводом для критики стало заявление Гросси об отсутствии видимых результатов усилий ООН в решении украинского и других кризисов. Глава МАГАТЭ признал, что международная организация утрачивает актуальность и медленно умирает.

Представитель МИД напомнила, что руководители структур ООН, включая МАГАТЭ, четыре года «не видят», откуда прилетают снаряды по Запорожской АЭС.

«Разве не Вы, г-н Гросси, эту страусиную тактику практиковали все это время?», — написала она.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва предложил президенту США Дональду Трампу провести внеплановое заседание Совбеза ООН для разрешения конфликта на Украине.