Минобороны РФ отчиталось о поражении целей на Украине: удары нанесены по портам и нефтезаводам

Минобороны РФ отчиталось о поражении целей на Украине: атаковали порты, заводы и нефтезаводы Фото: REUTERS.

Минобороны РФ сообщило о результатах ночных ударов по украинским объектам. В ведомстве уточнили, что удары были направлены на военную и энергетическую инфраструктуру.

В российском военном ведомстве рассказали, что минувшей ночью силами армии был нанесен массированный удар. Для этого применялось высокоточное оружие с земли, воздуха и моря, а также ударные беспилотники. По данным источника, все цели были поражены.

В Минобороны сообщили, что удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, под обстрел попали предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности. В сводке упоминаются Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовка.

Отдельно в министерстве остановились на поражении инфраструктуры в трех портах — «Одесса», «Черноморск» и «Рени». Там хранились и переправлялись грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы для нужд ВСУ. Также были выведены из строя энергетические объекты, которые обеспечивали работу портов в Одесской области.

Также за ночь российские средства ПВО уничтожили 267 украинских дронов. Беспилотники сбивали в небе над 15 регионами РФ и акваториями двумя морей.