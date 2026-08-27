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НовостиПолитика27 августа 2026 5:57

Дмитриев: у европейских поджигателей войны заканчиваются варианты финансирования

Дмитриев указал на резкий рост стоимости заимствований в Европе с 2020 года
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

У европейских «поджигателей войны» заканчиваются варианты финансирования, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он обратил внимание на резкий рост стоимости заимствований в Европе с 2020 года.

По его данным, доходность 10-летних облигаций еврозоны выросла с 0% до 3,5%, Великобритании — с 0,3% до 5,0%, Германии — с минус 0,5% до 3,2%. Дмитриев подсчитал, что при объеме заимствований в 1 триллион евро это означает дополнительные ежегодные процентные платежи в размере более 35 миллиардов евро.

«У европейских поджигателей войны заканчиваются варианты финансирования», — подытожил Дмитриев.

Ранее депутат от правой оппозиционной партии Reform UK Дэнни Крюгер в эфире телеканала GBNews заявил, что Великобритания находится в глубоком экономическом кризисе из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы.