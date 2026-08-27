Суд Армении постановил арестовать бывшего президента Роберта Кочаряна

Экс-президент Армении Роберт Кочарян. Фото: Александр Патрин/ТАСС

Бывший президент Армении Роберт Кочарян будет арестован. Такое решение принял Антикоррупционный суд, удовлетворив ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян в соцсетях.

«Антикоррупционный суд (под председательством судьи С. Дадояна) полностью удовлетворил ходатайство следователя, в качестве превентивной меры в отношении Р. К. будет применено заключение под стражу», – указала Оганджанян.

Экс-главе государства инкриминируется злоупотребление служебным положением, получение взятки в особо крупном размере и отмывание средств. В ночь на 27 августа Кочаряна госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что семья Левона Кочаряна будет лишена имущества. До этого, в июне 2026 года, Кочарян заявил, что выборы в правительство Армении были проведены неправильно.