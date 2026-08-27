«Не желают признавать реальность»: на Западе предрекли более жесткую позицию РФ по Украине Фото: REUTERS.

Американский политолог Джон Миршаймер считает, что недавние действия западных стран и украинского руководства только подталкивают Россию к усилению своих требований на возможных переговорах. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала.

«Действия Запада и украинцев, направленные на повышение ставок против русских, просто дают России больший стимул добиваться более жесткой сделки. Это не просто плохая ситуация. Но на Западе все еще есть те, кто не желают признавать реальность», — подчеркнул политолог.

Миршаймер добавил, что на линии боевых действий образовались значительные разрывы в оборонительных порядках, которыми активно пользуются российские военные.

В то же время российское руководство сохраняет уверенность в достижении изначальных целей специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава дипломатического ведомства сослался на слова президента России Владимира Путина, который неоднократно давал четкие обещания, что все поставленные задачи будут выполнены в полном объеме.