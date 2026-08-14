Лавров: все цели СВО будут достигнуты Фото: REUTERS.

Все цели специальной военной операции будут достигнуты. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«И президент России Владимир Владимирович Путин четко предупреждает о том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты», - сказал министр.

Министр иностранных дел сообщил также, что смотрит репортажи с полей проведения спецоперации.

В этом же интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев на фоне потери территорий перешел от безысходности к откровенно террористическим методам.

Министр подчеркнул, что Вооруженные силы России не намерены копировать тактику киевского режима, однако готовы действовать жестче на поле боя и продолжать уничтожать военные объекты.