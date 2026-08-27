Мизгир начал сотрудничать со следствием по делу о некачественной тушенке для МО Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из ключевых фигурантов громкого дела о поставках испорченной тушенки для российских военных в зоне СВО пошел на контакт со следователями. Бизнесмен Дмитрий Мизгир начал давать показания и активно помогать расследованию в обмен на смягчение приговора. Об этом сообщает ТАСС.

Предприниматель заключил официальное досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, аналогичный шаг сделали и другие арестованные по данному делу коммерсанты. Единственным, кто продолжает настаивать на своей полной невиновности, остается бывший начальник продовольственного управления Минобороны Виктор Таразевич.

В ходе следствия была установлена полная цепочка причастных к криминальной схеме лиц. Помимо Мизгира и Таразевича, в деле фигурируют два директора компании «Нармяспром» — Алексей Баранов и Дмитрий Вислобоков. Также обвинения предъявлены гендиректору подмосковного мясоперерабатывающего комбината «Селятино» Артему Барышкову и технологу этого же предприятия Зинаиде Грищук.

Правоохранители уже подсчитали предварительный ущерб, нанесенный государству действиями этой группы лиц. Сумма оценивается в один миллиард рублей. Расследование уголовного дела продолжается.