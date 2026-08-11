В деле о плохих консервах для МО фигурируют Мизгир и два директора «Нармяспрома»

Фигурантами дела об испорченных консервах для МО также стали Баранов, Вислобоков и Таразевич Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этапированный из Белоруссии предприниматель Дмитрий Мизгир проходит по уголовному делу о поставках бракованных консервов для нужд Минобороны России. Помимо него в деле фигурируют еще два бизнесмена и бывший военный. Эта информация указана в судебных документах, которые есть в распоряжении ТАСС.

Участником дела также являются экс-начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ полковник Виктор Таразевич. Его задержали еще в июне 2026 года. Также за испорченные консервы судят гендиректора «Нармяспром» Алексея Баранова и коммерческого директора этой же компании Дмитрия Вислобокова.

Следствие полагает, что Мизгир выступает одним из главных фигурантов дела о поставках недоброкачественной тушенки в зону спецоперации.

Всем обвиняемым уже назначили меру пресечения на время судебных разбирательств. Они арестованы.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого», - принял решение судья.

Ранее стало известно, что Дмитрия Мизгира арестовали еще в июле текущего года. Бизнесмен уже подал иск в суд с целью обжаловать меру пресечения.