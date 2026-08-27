ВС РФ поразили 24 хранилища с военным имуществом в портах Одесса и Черноморск Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска нанесли удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры в Одесской области, сообщило Министерство обороны РФ. В результате ударов в портах «Одесса» и «Черноморск» были поражены 24 хранилища с имуществом военного назначения, предназначенного для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в городе Ильичевка уничтожены цех по сборке беспилотников и цех по производству селитры для нужд ВСУ. В порту «Рени» поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов и горюче-смазочных материалов.

Также в Одесской области под удары попали объекты энергетики и транспортная инфраструктура, используемая противником в военных целях.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. 26 августа сообщалось, что ВС России поразили в порту Измаил сухогруз и резервуары с топливом для ВСУ.