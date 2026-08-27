Радиостанция Судного дня вышла в эфир после ударов ВС России по Украине: прозвучало всего два слова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Таинственная коротковолновая радиостанция Судного дня утром дважды нарушила молчание. Первая шифрованная передача вышла в эфир в 6:56 по московскому времени, а вторая — в 9:25. Об этом пишет канал УВБ-76 в мессенджере «Макс»

Сообщения, как всегда, представляют собой стандартные для УВБ-76 пятизначные группы букв и цифр. В первом сеансе прозвучал набор «65BУ И8M7 17771 03312 ПOДГOЛOCOK 4702 8089», а во втором — шифр «HЖTИ 63182 KУMOTOЛ 8708 8542 ЛЮФTOЗИЛ 5020 2707».

Обычно данная радиоточка активизируется на фоне резонансных мировых или военных событий. На этот раз всплеску активности предшествовала официальная сводка Министерства обороны Российской Федерации. В ведомстве отчитались о результатах ночных ударов по украинской территории, которые были нанесены в ночь на 27 августа.

В сообщении военного ведомства уточнялось, что удары наносились по объектам военной и энергетической инфраструктуры противника. Подчеркивалось, что целями стали предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также заводы металлургической и нефтеперерабатывающей отрасли.