Небольшой самолёт разбился у берегов Аляски, четыре человека погибли

Самолет Piper PA-24. Фото: Adam Loader/Shutterstock/Fotodom

В результате крушения легкомоторного самолета у побережья Аляски погибли четыре человека. Воздушное судно рухнуло на мелководье в районе отдаленного поселка Селдовия, как сообщает издание Independent со ссылкой на официальные данные властей.

По информации источника, одномоторный самолет Piper PA-24 совершал перелет из города Анкоридж и должен был приземлиться в аэропорту Селдовии, который находится примерно в 219 километрах к юго-западу от крупного города. После падения обломки машины оказались под водой на глубине около 4,6 метра в местном проливе.

Руководитель регионального отделения Национального совета по безопасности на транспорте Клинт Джонсон пояснил, что полицейским пришлось выжидать отлива, чтобы получить доступ к месту трагедии. Сотрудники правоохранительных органов смогли поднять из воды тела всех четырех взрослых пассажиров.

Личности погибших пока держатся в тайне до того момента, как их родственники будут официально уведомлены о случившемся. Для установления точных причин смерти тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Стоит отметить, что это не первое подобное происшествие в регионе за последнее время. Ранее в одном из жилых районов Аляски уже падал самолет Cessna 441, на борту которого находились восемь человек.