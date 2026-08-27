Два крупных НПЗ якобы отказались поставлять бензин в Россию: о ком речь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана якобы не используют квоты на экспорт бензина в Россию, выданные Минэнерго страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Павлодарский и Атырауский НПЗ могли экспортировать в РФ 17,5 тысячи тонн бензина АИ-92, но не стали. Причина — риск санкций и сложности с оплатой через российские банки, сообщает агентство. Кроме того, в Казахстане сослались на то, что сами нуждаются в топливе.

При этом НПЗ «Конденсат» стал единственным поставщиком топлива в РФ в соседней стране, перерабатывая 850 тысяч тонн в год – это в шесть раз меньше мощностей двух предыдущих заводов. До этого стало известно, что, по словам министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенова, «Конденсат» направит 70% переработанной нефти в Россию.

Ранее KP.RU заявил, что будет закупать топливо у иностранных государств, чтобы перекрыть недостаток на российском рынке. По сообщению Минэнерго, ситуация с топливом на РФ требует введения дополнительных мер.