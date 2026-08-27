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НовостиПроисшествия27 августа 2026 7:30

ФСБ: задержанная жительница Мариуполя призналась в шпионаже в пользу Украины

Жительница Мариуполя призналась, что передавала Киеву данные о российских военных в городе
Анастасия СУТОРМИНА
ФСБ: задержанная жительница Мариуполя призналась в шпионаже в пользу Украины

ФСБ: задержанная жительница Мариуполя призналась в шпионаже в пользу Украины

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Мариуполя, которую ранее задержали за шпионаж в пользу украинских спецслужб, дала признательные показания. Это следует из видео ФСБ России.

Женщина заявила, что собирала информацию в мессенджере Telegram.

«Я при помощи поиска вышла на украинский ресурс, которому я передавала свои личные наблюдения по тому, что происходило в Мариуполе, собирала данные о расположении российских военизированных групп, прохождению техники, ситуации в городе, о том, что происходило, о пожарах, о каких-то ситуациях», — сказала она.

Днем ранее сотрудники спецслужб задержали жителя Майкопа, который готовил диверсию на объекте Минобороны РФ. При обыске у подозреваемого изъяли самодельные зажигательные устройства. В обнаруженных средствах связи оперативники нашли переписку, которая подтверждает, что его действия координировали украинские боевики.