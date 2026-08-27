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НовостиВ мире27 августа 2026 7:32

«Нам нужна хорошая ручка и немного ума»: Трамп показал, как «переименовал» озеро Онтарио

Трамп опубликовал видео с переименованием озера Онтарио в озеро Америка
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях видео, в котором продемонстрировал, как переименовал озеро Онтарио, расположенное на границе США и Канады, в «озеро Америка».

На видео американский лидер заявил, что для этого потребуется «хорошая ручка и немного ума». Затем хозяин Белого дома зачеркнул название озера на карте и подписал его, как «Lake America». После Трамп заявил, что озеро «Онтарио исчезло» теперь у страны появится «Американский залив».

«Всем большое спасибо. Наслаждайтесь озером Америка», — добавил Трамп, сопроводив видео подписью: «Озеро Америка снова велико!».

Заявление Трампа прозвучало на фоне острого торгового конфликта между США и Канадой. Напомним, переговоры о новом торговом соглашении между Вашингтоном и Оттавой сорвались в последний момент. Ранее Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку назвал Канаду одной из худших стран в мире для ведения дел.