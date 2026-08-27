Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в российский МИД. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей российского посольства.

Отмечается, что прибывшая в МИД РФ временная поверенная не стала общаться с прессой. Она сразу проследовала в здание, не реагируя на вопросы журналистов.

Ранее KP.RU рассказал, что российский МИД вызвал на ковер временную поверенную в делах Румынии. Встреча была запланирована на четверг, 27 августа. Официально цель вызова не сообщалась. Напомним, в конце мая 2026 года Румыния закрыла генконсульство России в Констанце, объявив российского генконсула персоной нонграта. МИД РФ пообещал зеркальный ответ. Также в июле посол Румынии в России отозван в Бухарест из-за инцидентов с беспилотниками, залетавшими на румынскую территорию во время украинского конфликта.