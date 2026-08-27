Молодой отец устроился на завод из-за долга в 60 тысяч рублей: он трагически погиб в чане с кипящим сахаром Фото: Global Look Press/Dirk Godder

В индийском штате Махараштра произошла трагедия на заводе по производству пальмового сахара: 25-летний рабочий Даниш погиб, упав в чан с кипящей сладкой массой. Молодой отец приехал сюда ради заработка, чтобы помочь семье расплатиться с долгом в 70 тысяч рупий (более 60 тысяч рублей. — Прим.ред.), но несчастный случай перечеркнул все планы, пишет Mirror.

Инцидент случился 21 августа и попал на камеры видеонаблюдения. Даниш стоял у края открытой емкости, внезапно потерял равновесие и рухнул в кипящую жидкость, его отчаянные крики о помощи услышали перепуганные коллеги. Рабочие пытались спасти товарища черпаками, но безуспешно, однако затем, несмотря на невыносимый жар, им удалось вытащить его.

Пострадавшего уложили на землю, он кричал от боли и просил воды, но тяжелые ожоги оказались смертельными — Даниш скончался в больнице. Известно, что на заводе варили джаггери — традиционный индийский нерафинированный сахар, который получают увариванием тростникового сока до карамельной густоты.

Погибший был уроженцем деревни Муди в штате Уттар-Прадеш, у него остались жена, двухмесячный сын, родители, брат и сестра. Полиция Махараштры провела вскрытие, тело уже доставлено на родину, однако старший офицер Шамшер Бахадур Сингх отметил, что жалоб от родственников пока не поступало.

Ранее KP.RU писал, что три человека погибли при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Все они были сотрудниками подрядных организаций.