Власти Армении разрешили перенос мемориала советским солдатам в Артике Фото: Ольга ЮШКОВА.

Правительство Армении одобрило перенос мемориала героям Великой Отечественной войны в Артике, Ширакская область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

«В соответствии с законом "Об охране и использовании недвижимых памятников истории, культуры и исторической среды" правительство Республики Армения постановляет разрешить перенос памятника республиканского значения "Мемориал павшим во Второй мировой войне", расположенного на площади Свободы города Артик (в 100 километрах от Еревана — ред.)», — отмечается в постановлении армянского правительства.

Сообщается, что Ереван хочет использовать эту территорию для благоустройства под другие нужды. Памятник монументального искусства, посвященный жертвам Великой Отечественной войны, перенесут в Парк Дружбы "для обеспечения его сохранности и доступности для общественности". Для этого потребуется капитальный ремонт. Памятник был символом участия армян в борьбе против фашизма. Но руководство города единолично приняло решение о переносе памятника, не спрашивая общественного мнения. Против переноса памятника голосовала армянская оппозиция.

Ранее KP.RU сообщил, как российское посольство отреагировало на осквернение памятника советским войнам в Гюмри. Отмечается, что в дипмиссии отметили, что этот поступок не может рассматриваться как простое хулиганство.