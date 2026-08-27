20 миллионов китайцев оказались в опасности из-за деревьев: зелень начала выделять токсичный газ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пекине тополя и ивы, которые десятилетиями спасали горожан от летнего зноя, неожиданно превратились в источник опасного озонового смога. Как выяснили ученые, эти деревья выделяют соединения, которые в жаре образуют токсичный газ, способный навредить 20 миллионам жителей столицы. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на исследование в журнале Science Advances.

Международная группа под руководством Юань Биня из Цзинаньского университета обнаружила, что пекинские деревья производят изопрена больше, чем леса умеренного пояса. При повышении температуры с 20 до 35 градусов скорость образования озона от растительности возрастает в семь раз, тогда как выбросы от машин — лишь на 40%.

На зелень приходится только 10% летучих органических соединений, но она дает больше половины всего приземного озона в городе. Ученые не призывают рубить деревья, но рекомендуют постепенно заменять 10% тополей и ив на другие породы — это снизит выбросы на 29%. При этом они подчеркивают, что борьба с антропогенным загрязнением остается важнейшей задачей, особенно летом.

Ранее KP.RU писал, что в последние десять лет Китай активно реализует экологические проекты, помогающие защитить плодородные почвы от неблагоприятных воздействий природы.