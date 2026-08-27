Военкор Коц прокомментировал визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву: «Не надо нас провоцировать»

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

На Западе СМИ наперебой соревнуются в догадках, зачем на самом деле в Россию прилетал глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Сейчас активно высказывается мысль о якобы «предупреждении к России». Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц высказал свое мнение на этот счет, подчеркнув, что разговаривать с РФ на языке ультиматумов бессмысленно.

«Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», — написал корреспондент в своем канале в «Максе».

Коц заявил, что сейчас СМИ на Западе высказывают две версии: предупреждение России, в частности, помощи Ирану и якобы возможную эскалацию конфликта с НАТО. Президент США Дональд Трамп назвал этот визит рутинным. Коц напомнил, что подобный «рабочий» визит главы ЦРУ в Россию случился в конце 2021 года, и разговор был об Украине.

Если сейчас НАТО хочет блокировать Калининград, то получит зеркальный ответ. И никакие предупреждения и устрашения не сработают, подчеркнул Коц. Ранее KP.RU подробно разобрал визит Рэтклиффа в Москву.