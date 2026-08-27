Захарова: РФ рекомендует воздержаться от поездок в пострадавшие районы Непала

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Россия рекомендует гражданам воздержаться от посещения районов Непала, затронутых разрушительным наводнением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, дипломатические представительства России в Китае и Непале прилагают усилия по установлению местонахождения россиян, с которыми была потеряна связь после стихийного бедствия.

Разрушительное наводнение произошло утром 26 августа на границе Непала и Китая вдоль реки Бхоте-Коши. Причиной стал сход снежно-каменной лавины со стороны Тибета, из-за чего уровень воды резко поднялся в реках Бхоте-Коши и Трисули.

По состоянию на 27 августа погибли 168 человек, пропавшими без вести числятся 1384 человека.