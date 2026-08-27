Стубб заявил, что Финляндия передаст Украине критически важные средства ПВО

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о намерении передать Украине критически важные средства противовоздушной обороны, которые еще остаются в распоряжении страны. Об этом сообщает РБК-Украина.

Стубб подчеркнул, что ПВО является ключевым вопросом, на котором должны сосредоточиться все союзники Киева, и отметил, что уже обсуждал эту тему с Владимиром Зеленским. Президент Финляндии не стал уточнять, какие именно системы будут переданы, однако отметил важность защиты украинской энергетической инфраструктуры перед зимой, а также обеспечения ее генераторами и дизельными двигателями.

Стубб добавил, что союзники должны сделать все, чтобы грядущая зима не стала серьезным ударом для украинского народа. Он также напомнил, что системы Patriot есть не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в США.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что удары российских войск и нехватка средств ПВО превратили Украину в «страну-зомби». По его словам, проблемы с противовоздушной обороной делают украинское государство неуправляемым.