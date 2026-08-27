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НовостиВ мире27 августа 2026 8:20

Учебный самолет потерпел крушение в Индии, погибли пилот и курсант

Самолет упал недалеко от плотины реки Ганг
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Учебный самолет потерпел крушение в Индии, погибли пилот и курсант

Учебный самолет потерпел крушение в Индии, погибли пилот и курсант

Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Канпуре, Уттар-Прадеш, утром в четверг разбился частный учебный самолёт. Оба пилота погибли. Отмечается, что самолёт упал в поле недалеко от плотины на реке Ганг. Об этом пишет издание Hindustan Times.

Причина крушения пока не установлена. Самолёт принадлежал компании Garg Aviation, которая управляет лётной школой на гражданском аэродроме. Сообщается, что в июне этого года в этой же местности произошла похожая авиакатастрофа. Женщина-пилот получила лёгкие травмы после того, как двухместный учебный самолёт упал в поле в районе Касгандж, штат Уттар-Прадеш.

Ранее KP.RU рассказал об авиакатастрофе, которая случилась 21 августа на Аляске. Там небольшой легкомоторный самолет упал на жилой район. В СМИ нет информации о точном количестве жертв.