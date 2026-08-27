Учебный самолет потерпел крушение в Индии, погибли пилот и курсант Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Канпуре, Уттар-Прадеш, утром в четверг разбился частный учебный самолёт. Оба пилота погибли. Отмечается, что самолёт упал в поле недалеко от плотины на реке Ганг. Об этом пишет издание Hindustan Times.

Причина крушения пока не установлена. Самолёт принадлежал компании Garg Aviation, которая управляет лётной школой на гражданском аэродроме. Сообщается, что в июне этого года в этой же местности произошла похожая авиакатастрофа. Женщина-пилот получила лёгкие травмы после того, как двухместный учебный самолёт упал в поле в районе Касгандж, штат Уттар-Прадеш.

Ранее KP.RU рассказал об авиакатастрофе, которая случилась 21 августа на Аляске. Там небольшой легкомоторный самолет упал на жилой район. В СМИ нет информации о точном количестве жертв.