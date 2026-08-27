Посольство РФ: две спасшиеся в Непале россиянки готовятся к возвращению домой Фото: REUTERS.

Две россиянки, спасшиеся в Непале, обратились в посольство РФ в Катманду для оформления документов на возвращение в Россию. Об этом говорится в сообщении от российского посольства.

«Сегодня в Посольство обратились две эвакуированные российские гражданки, пережившие паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем», — отмечается в российской дипмиссии.

Женщины сдали паспорта на границе и ждали в автобусе, когда начался паводок. Они спаслись, поднявшись на гору. Сейчас оформляются документы для возвращения в Россию, подчеркнули в посольстве.

Ранее KP.RU сообщил, что в зоне бедствия после наводнения находятся многие иностранцы. Сообщается, что всего пропало без вести 291 иностранцев и 93 местных жителя. Среди них есть восемь россиян, которые до сих пор не вышли на связь.