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НовостиВ мире27 августа 2026 8:28

Посольство РФ: две спасшиеся в Непале россиянки готовятся к возвращению домой

Всего из-за схода селя в Непале на связь не выходят восемь российских туристов
Людмила МИТРОХИНА
Посольство РФ: две спасшиеся в Непале россиянки готовятся к возвращению домой

Посольство РФ: две спасшиеся в Непале россиянки готовятся к возвращению домой

Фото: REUTERS.

Две россиянки, спасшиеся в Непале, обратились в посольство РФ в Катманду для оформления документов на возвращение в Россию. Об этом говорится в сообщении от российского посольства.

«Сегодня в Посольство обратились две эвакуированные российские гражданки, пережившие паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем», — отмечается в российской дипмиссии.

Женщины сдали паспорта на границе и ждали в автобусе, когда начался паводок. Они спаслись, поднявшись на гору. Сейчас оформляются документы для возвращения в Россию, подчеркнули в посольстве.

Ранее KP.RU сообщил, что в зоне бедствия после наводнения находятся многие иностранцы. Сообщается, что всего пропало без вести 291 иностранцев и 93 местных жителя. Среди них есть восемь россиян, которые до сих пор не вышли на связь.