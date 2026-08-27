Руководство Nvidia объявило о начале «золотого века» ИИ: компания получила колоссальную выручку

Гендиректор Хуанг: выручка Nvidia за второй квартал выросла на 106% к году. Фото: Dominika Zarzycka/GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на ограничения, связанные с китайским рынком, выручка Nvidia за второй квартал выросла на 106% к году. Эти колоссальные показатели говорят о том, что для ИИ начинается «золотой век». Об этом на сайте компании заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Он отметил также, что сейчас искусственный интеллект (ИИ) прошел точку невозврата и стал полноценным бизнес-инструментом, который при умелом применении приносит огромный доход. Неслучайно в мире постоянно появляются стартапы, а также развиваются открытые модели ИИ.

В этих условиях Nvidia планирует выручку более $100 млрд на следующий квартал, заключил Хуанг.

До этого американский разработчик графических процессоров Nvidia заключил крупную сделку на $6 млрд, чтобы создать конкурента китайским моделям искусственного интеллекта. Nvidia договорилась со стартапом Poolside (основан в 2023 году) о приобретении прав на его технологии и найме большей части его инженеров.

Ранее KP.RU писал, что работодатели в 2,7 раза чаще стали требовать от соискателей навыков работы с ИИ. В IT и диджитал-сегменте этот навык стал обязательным в 42,9% вакансий.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Создатели искусственного интеллекта всё чаще говорят о конце света и боятся своего творения