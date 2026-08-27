Нарышкин раскрыл цель визита главы ЦРУ В Россию Фото: REUTERS.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл детали переговоров с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом, состоявшихся в Москве.

Встреча была посвящена исключительно вопросам, относящимся к компетенции разведывательных служб обеих стран. Об этом Нарышкин сообщил журналистам, подчеркнув рабочий характер диалога.

По словам главы СВР, подобные контакты между спецслужбами разных государств являются общепринятой мировой практикой.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал визит Рэтклиффа в российскую столицу отчасти рутинным мероприятием. Отвечая на вопросы ведущего, президент США заявил, что не видит в этом событии ничего необычного, чем может расстроить некоторых наблюдателей.

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