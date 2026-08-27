В Непале после наводнения пропали 644 туриста, в том числе восемь россиян. Фото: Sulav Shrestha/XinHua/Global Look Press

После разрушительного наводнения в Непале пропавшими без вести числятся 644 туриста, восемь из которых — граждане России, сообщил Совет по туризму страны.

Среди пропавших также 178 граждан Индии, 65 — США, 53 — Украины, 51 — Малайзии и 25 — Канады. Всего в списке значатся граждане 33 стран.

Разрушительное наводнение произошло утром 26 августа на границе Непала и Китая вдоль реки Бхоте-Коши. Причиной стал сход снежно-каменной лавины со стороны Тибета, из-за чего уровень воды резко поднялся в реках Бхоте-Коши и Трисули. Стихия затронула десятки населенных пунктов в непальских районах Расува и Нувакот, а также район порта Кьиронг (Гьиронг) на границе КНР и Непала. Число погибших в результате катастрофы достигло 175.

Ранее в МИД РФ призвали российских граждан воздерживаться от поездок в районы Непала, затронутые наводнением.