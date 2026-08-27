РФ объявила сотрудника посольства Румынии персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в ответ на высылку российского дипломата. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ответ на недружественные действия Россия приняла решение объявить персоной нон грата представителя посольства Румынии в Москве, как сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"27 августа в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда, которой вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Румынии в Москве", - сообщили МИД РФ.

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в ответ на высылку российского дипломата. Румыния выслала его из-за сбития трёх беспилотников, которые она считает российскими. Доказательств этому предоставлено не было.

Ранее KP.RU сообщил, что временная поверенная Румынии в России была вызвана в МИД РФ в четверг, 27 августа.