Захарова: Киев атаками на Энергодар сознательно идет на ядерный шантаж

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Киевский режим, нанося удары по Энергодару, сознательно идет на ядерный шантаж, ставя под угрозу безопасность всей Европы и всего мира. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что с апреля в результате украинских обстрелов Энергодара и территории Запорожской АЭС погибли девять сотрудников станции, а число раненых гражданских специалистов исчисляется десятками.

«Осуществляя атаки на Энергодар, киевский режим сознательно идет именно на ядерный шантаж, ставя под удар безопасность всей Европы и по сути — всего мира», — сказала дипломат.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака на Энергодар — очередной шаг киевского режима в сторону ядерного терроризма. Дипломат подчеркнул, что эти действия не только привели к жертвам среди гражданских, но и фактически сорвали визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС.

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