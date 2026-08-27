Директор СВР Сергей Нарышкин назвал реальную цель визита главы ЦРУ в Москву Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что переговоры с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве касались сугубо профессиональных аспектов работы спецслужб. По его словам, обсуждались темы, которые входят в их прямые полномочия и носят особый, деликатный характер.

«В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб — это такая довольно деликатная и особая вещь», — уточнил глава СВР в беседе с журналистами.

Нарышкин отметил, что личные встречи руководителей разведывательных организаций — это часть повседневной рутины сотрудников его уровня. Он пояснил, что подобные контакты проводятся им практически еженедельно с коллегами с разных континентов, поэтому московские переговоры с американским гостем проходили именно в таком рабочем ключе.

Стоит напомнить, что визит Джона Рэтклиффа в российскую столицу состоялся молниеносно, а уже через сутки его прокомментировал президент США Дональд Трамп. Американский лидер поспешил назвать эту поездку «рутинной», отвергнув ряд версий, которые ранее появились в западной прессе.

Однако российские эксперты сомневаются в правдивости слов хозяина Белого дома. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что повод для такого визита наверняка был важным и срочным, а попытки Трампа представить событие как обыденное выглядят неубедительно и лукаво.

Аналитик также предположил, что Рэтклифф встречался не только с главой СВР, но и с представителями администрации президента РФ. В качестве косвенного подтверждения он привел тот факт, что кортеж гостя из аэропорта проследовал в сторону Кремля.

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