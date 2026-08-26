Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву: что Рэтклифф делал в России

Трамп отверг все версии о причинах визита директора ЦРУ Рэтклиффа в Россию Фото: REUTERS.

Утром 25 августа в Москву прибыл американский военно-транспортный самолет. Как позже выяснилось, на борту находился директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В Сети стали распространяться слухи о возможных причинах визита главы Центрального разведывательного управления США в Москву. Американский лидер Дональд Трамп отверг все основные версии. О посещении Джоном Рэтклиффом России президент США рассказал в ходе эфира популярной радиопрограммы на Premier Radio Network.

Ведущий Гленн Бек перечислил хозяину Белого дома обсуждаемые в Сети причины приезда главы ЦРУ в Москву. В их числе журналист назвал эскалацию на Ближнем Востоке и напряженность в отношениях РФ с НАТО.

"Ничего из вышесказанного", - ответил Дональд Трамп.

Президент Соединенных Штатов посмеялся и сказал, что на деле всё выглядит проще. По его словам, поездка Джона Рэтклиффа была "рутинным" делом. Дональд Трамп добавил, что ему "жаль разочаровывать" тех, кто ждал сенсаций от этого события.

Американский лидер во время эфира коснулся также вопроса Украины. Он снова заявил, что США "очень усердно" работают над разрешением конфликта между Киевом и Москвой. Политик также отметил, что стороны желают урегулировать этот сложный вопрос. По мнению Дональда Трампа, визит директора ЦРУ в Россию может "каким-то образом" помочь в решении ситуации.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты по линии специальных служб - позитивное явление. Он уведомил, что директор ЦРУ встречался с российскими коллегами. При этом переговоров с властями РФ он не проводил. Диалоги специальных служб продолжаются даже в самые сложные моменты двусторонних отношений, заключил Дмитрий Песков.

Как отметил американист и политолог Андрей Сидоров, ЦРУ занимается не только разведывательными задачами, но и дипломатией. Приезд Джона Рэтклиффа мог быть вызван стремлением американской стороны установить более тесные контакты с Москвой по линии спецслужб, предположил эксперт. Политолог считает, что сейчас через такие связи США могут выяснить, готова ли Россия ответить на эскалацию со стороны Украины.