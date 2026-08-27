Украина атаковала зону сухого хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС Фото: REUTERS.

Беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины, осуществил атаку на площадку, где хранятся отработавшие ядерные топливные элементы Запорожской атомной электростанции. Это стало известно из публикации на официальном канале станции в мессенджере MAX.

"26 августа Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, подверглась атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. Целью атаки стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива", - заявили на ЗАЭС.

Уточняется, что в результате очередного аморального удара, целью которого является ядерный террор и шантаж, значительных повреждений украинским нацистам добиться не удалось. Пострадавших также нет.

Ранее KP.RU сообщил, что на Украине ликвидирован полковник ВСУ, ответственный за большую часть провокаций на Запорожской АЭС.

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