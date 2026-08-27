США решили пойти по пути пиратов Фото: REUTERS.

США хотят пойти по пути пиратов в вопросе Ормузского пролива. Об этом рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем сообщении в соцсети X.

«США стремятся «легализовать» пиратство, чтобы иметь возможность захватывать иранские нефтяные танкеры и объявлять их груз собственностью Соединенных Штатов. В то же время европейцы обсуждают легализацию хищения государственных средств», — резюмировал эксперт в своем обращении в личном блоге.

Таким образом США хотят усилить контроль над Ормузским проливом. Вашингтон не отступает от своих планов на то, чтобы заключить мирный договор с Ираном, но только на своих условиях. США хотят добиться желаемого через силу, не считаясь с мнением Тегерана.

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