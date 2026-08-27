Захарова: Россия может ответить Британии атакой на любые её военные объекты, фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия поплатится за содействие террористическим ударам ВСУ. Передача Киеву данных о создании ракет Storm Shadow будет равносильна участию британской армии в конфликте, и тогда Россия будет вправе наносить удары по любым военным объектам королевства. В том числе за пределами Украины.

"Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами", - заявила дипломат.

Захарова также пообещала, что все виновные в терроре и убийстве мирных жителей России понесут наказание "соразмерно содеянному".

Ранее KP.RU сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление о курсе Британии на поддержку Украины. Он призвал Лондон учитывать возможные последствия.

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