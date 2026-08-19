Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Великобритании следует учитывать возможные последствия ее поддержки Украины. Об этом сообщил журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

Комментируя слова британского премьера Энди Бернема о том, что Лондон останется надежным партнером Киева и будет поддерживать его, Лавров выразил сожаление по поводу такого курса.

"Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца", - подчеркнул российский министр.

Лавров добавил, что Москва может рассматривать участие британских ракетных подразделений в ударах по территории России как прямое вовлечение Британии в конфликт. В таком случае Россия оставляет за собой право реагировать на подобные действия в соответствии со своими интересами и оценкой ситуации.

Посольство России призвало Британию к ответу. Лондон своими действиями на Украине показывает, что хочет дальнейшей эскалации конфликта. Решения Британии не останутся незамеченными. Лондону придется ответить за соучастие в преступлениях Киева.

Финский политик Армандо Мема отметил, что участие Британии в украинском конфликте становится все более глубоким. По его словам, все может прийти к тому, что Лондон развяжет мировую войну из-за Украины.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что удары Киева по объектам экономической инфраструктуры осуществляются при разведывательной и навигационной поддержке западных стран. По его словам, Москва не слышит публичного осуждения подобных действий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители Евросоюза улюлюкают и поощряют атаки ВСУ по атомным объектам. Дипломат добавила, что ЕС заблокировал международным организациям возможность реагировать на действия киевского режима.

Как сообщал KP.RU, Украина вынуждена постоянно клянчить оружие и деньги у Запада. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что передача Киеву новых вооружений со стороны НАТО не помешает России продолжать спецоперацию до достижения ее целей.