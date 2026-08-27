Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 августа 2026 9:22

В Кремле ответили на вопрос о следующем раунде переговоров с Украиной

Песков: Россия открыта к диалогу с Украиной, но сроки нового раунда неизвестны
Мария СПИРИДОНОВА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия сохраняет открытость к продолжению мирных переговоров с Украиной и продолжает контакты с США по украинскому вопросу на рабочем уровне. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, как отметил представитель Кремля, Москва не располагает информацией о планах и сроках проведения следующего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о намерении Киева возобновить переговорный процесс по урегулированию. По его словам, Украина якобы рассчитывает на появление "новых возможностей" для дипломатического диалога.

Стоит напомнить, что Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу с Киевом. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова к переговорам в любое время и с той точки, на которой они были прерваны.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов