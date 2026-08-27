В Кремле ответили на вопрос о следующем раунде переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия сохраняет открытость к продолжению мирных переговоров с Украиной и продолжает контакты с США по украинскому вопросу на рабочем уровне. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, как отметил представитель Кремля, Москва не располагает информацией о планах и сроках проведения следующего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о намерении Киева возобновить переговорный процесс по урегулированию. По его словам, Украина якобы рассчитывает на появление "новых возможностей" для дипломатического диалога.

Стоит напомнить, что Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу с Киевом. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова к переговорам в любое время и с той точки, на которой они были прерваны.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов