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НовостиПолитика27 августа 2026 9:25

Песков: использование активов РФ для поддержки Украины совершенно незаконно

В Кремле заявили о готовности отстаивать в юридической плоскости судьбу активов РФ
Семен ЗИМИН
Песков: использование активов РФ для поддержки Украины совершенно незаконно

Песков: использование активов РФ для поддержки Украины совершенно незаконно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал гипотетическую передачу доходов от замороженных российских активов киевскому режиму абсолютно незаконным шагом. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

Песков уточнил, что Россия уже подготовила весь необходимый правовой инструментарий для защиты собственных интересов в случае, если Брюссель решится на такой шаг. По его словам, Москва будет действовать строго в рамках закона, чтобы противодействовать этим планам.

Ранее в Министерстве иностранных дел России уже высказывались по поводу возможных санкционных маневров Запада. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что фактическое перечисление европейцами доходов от активов РФ Украине станет прямым пособничеством террористическим действиям.

Дипломат акцентировала внимание на том, что Европа в таком случае возьмет на себя прямую ответственность за эскалацию конфликта.