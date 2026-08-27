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НовостиПроисшествия27 августа 2026 9:37

По факту возгорания автомобиля в Петербурге возбуждено уголовное дело

СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в автомобиле в Петербурге
Анастасия СУТОРМИНА
По факту возгорания автомобиля в Петербурге возбуждено уголовное дело

По факту возгорания автомобиля в Петербурге возбуждено уголовное дело

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту возгорания автомобиля в Пушкинском районе. Об этом сообщили в СК по Санкт-Петербургу.

Сейчас следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место происшествия. В скором времени будут назначены экспертизы. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел взрыв в легковом автомобиле. Инцидент случился утром в районе Славянка на юге города, неподалеку от аптеки. По предварительным данным, в машине марки Geely Monjaro находились два человека, а само транспортное средство получило серьезные повреждения. В результате ЧП пострадали два человека: один скончался, второй госпитализирован с полученными травмами.