Песков: Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой 27 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 августа, проведет встречу с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава российского государства в четверг работает в Кремле, добавил официальный представитель Кремля.

«Сегодня он встретится с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой», - сказал Песков. журналистам.

Также в рабочем графике российского президента несколько встреч непубличного характера.

Накануне президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. Глава государства заслушал доклад министра о деятельности ведомства за первые шесть месяцев текущего года.

24 августа президент России Владимир Путин в Кремле принял главу Министерства иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. Встреча проходит на высшем уровне в рамках официального визита индийского министра в РФ.