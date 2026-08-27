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НовостиПолитика27 августа 2026 9:53

Песков: Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой 27 августа

В Кремле сообщили подробности рабочего графика Путина на четверг, 27 августа
Анастасия СУТОРМИНА
Песков: Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой 27 августа

Песков: Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой 27 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 августа, проведет встречу с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава российского государства в четверг работает в Кремле, добавил официальный представитель Кремля.

«Сегодня он встретится с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой», - сказал Песков. журналистам.

Также в рабочем графике российского президента несколько встреч непубличного характера.

Накануне президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. Глава государства заслушал доклад министра о деятельности ведомства за первые шесть месяцев текущего года.

24 августа президент России Владимир Путин в Кремле принял главу Министерства иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. Встреча проходит на высшем уровне в рамках официального визита индийского министра в РФ.