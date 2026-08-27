Песков: Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой 27 августа

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Президент России Владимир Путин в четверг, 27 августа, проведет встречу с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава российского государства в четверг работает в Кремле, добавил официальный представитель Кремля.
«Сегодня он встретится с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой», - сказал Песков. журналистам.
Также в рабочем графике российского президента несколько встреч непубличного характера.
Накануне президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. Глава государства заслушал доклад министра о деятельности ведомства за первые шесть месяцев текущего года.
24 августа президент России Владимир Путин в Кремле принял главу Министерства иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. Встреча проходит на высшем уровне в рамках официального визита индийского министра в РФ.