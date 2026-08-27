Украина атаковала турецкий грузовой паром в Чёрном море Фото: REUTERS.

Грузовой паром Lider Bordo Mavi, принадлежащий компании из Трабзона и плавающий под флагом Камеруна, подвергся атаке беспилотников в Черном море. Об этом сообщил новостной портал Haber Trabzon. Инцидент произошел ночью 26 августа. Предположительно, удары были нанесены тремя украинскими дронами.

Судно отправилось из порта Самсун в сторону Туапсе 25 августа. Атака произошла неподалеку от Туапсе. В результате нападения на борту начался пожар. По предварительным сведениям, пятеро членов экипажа получили ранения. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики.

Масштаб ущерба судну уточняется, повреждены техническое оборудование и грузовой отсек парома. Deniz haber сообщил, что балкер Star II под флагом Либерии, принадлежащий турецкой компании Lider Denizcilik, также был атакован украинским дроном в Черном море ночью 25 августа. Судно направлялось в Турцию из Туапсе. Удар пришелся на надстройку и мостик, жертв нет.

Ранее KP.RU сообщил, что 17 августа в Чёрном море произошли два инцидента с греческими судами. Вечером грузовое судно ANNA S (под либерийским флагом) было обстреляно снарядом и атаковано беспилотниками пять раз в 20 милях от Новороссийска.